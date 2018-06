Peugeot al Salone Torino con nuova 508, in 2019 versione ibrida

Torino, (askanews) - Peugeot presenta al Salone dell'Auto di Torino la nuova 508, il cui lancio commerciale in Italia è previsto a ottobre. E sempre a ottobre al salone dell'auto di Parigi sarà presentata ufficialmente anche la versione station wagon. Peugeot, come ha spiegato Claudio Marc D'Alberton, responsabile comunicazione Peugeot Italia, sta investendo molto nella tecnologia sia per la sicurezza, sia per contenere e ridurre consumi ed emissioni. Positivo l'andamento della Casa del Leone in Italia con una crescita a doppia cifra nei primi mesi dell'anno, confermando così un trend di crescita già emerso nel 2017 in particolare per quanto riguarda i suv, con le vendite dei modelli 2008, 3008 e 5008 che hanno toccato quota 50mila pari a oltre il 40% del totale delle vendite in Italia