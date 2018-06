Toscana, Rossi: nuova pista o l'aeroporto di Firenze chiude

Firenze, (askanews) - "Sull'aeroporto, noi non facciamo un aeroporto nuovo, noi adeguiamo una pista. Credo che così com'è quell'aeroporto abbia un problema di agibilità vera. E adeguare una pista non significa fare un aeroporto nuovo ma consentirne un limitato sviluppo. Altrimenti penso che nel medio periodo andrà a chiudersi. Non è un bene per Firenze e la Toscana andare a chiudere l'aeroporto che lì abbiamo". Così, sullo scalo di Peretola, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.