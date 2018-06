Arriva "Mario Tennis Aces" e nel trailer c'è Rafael Nadal

Roma, (askanews) - Rafael Nadal deve affrontare un avversario a sorpresa, Mario dei videogiochi. Arriva "Mario Tennis Aces" per Nintendo Switch, disponibile dal 22 giugno, ricco di contenuti, modalità, stili di gioco e personaggi colorati del Regno dei funghi. E per lanciarlo, nel trailer, si vede il campione spagnolo affrontare il simpatico personaggio a colpi di rovesci e smash.

In "Mario Tennis Aces" i giocatori possono scendere in campo usando un solo Joy-Con come se fosse una racchetta e giocare dove, quando e con chi vogliono. Grazie alla modalità swing, inoltre, ci si può muovere mentre si utilizzano i comandi per eseguire vari tipi di colpi, mentre le altre modalità offrono un esperienza di gioco più tradizionale.

Sempre nella modalità swing, sarà possibile contestare le decisioni dell'arbitro guardando un replay dell'azione per stabilire se un colpo è dentro o fuori.

Possono scendere in campo fino a quattro giocatori insieme. E ci sono più di 15 personaggi tra cui scegliere, ognuno con delle particolari caratteristiche.

Gli appassionati di tennis possono anche andare online per sfidare gli amici o partecipare a tornei regolari. Ma, prima di farlo, conviene imparare le basi nella modalità avventura. Il ritorno di una modalità storia nella serie di Mario Tennis porta con sé una varietà di sfide di abilità e scontri con i boss, mentre Mario attraversa mondi diversi per salvare Luigi dalla leggendaria racchetta.