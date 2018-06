Banca Generali apre una nuova sede a Carrara

Roma, (askanews) - Banca Generali espande la sua presenza in Toscana e inaugura una nuova sede per i suoi private banker a Marina di Carrara. Oltre a Massa, dove è già presente, l'istituto ha altre 14 sedi sul territorio toscano, testimoniando così l'attenzione del gruppo per questo territorio, come conferma Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Genrali Private in Toscana ed Emilia Romagna: "siamo molto soddisfatti di questa nostra presenza a Carrara, precisamente a Marina di Carrara, Oggi andiamo a inaugurare uficialmente una bella agenzia. Vedete che ci sono anche opere classiche del territorio, con marmo di Carrara e con questa apertura rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Toscana, dove siamo la sedicesima agenzia sul territorio di questa bella regione".

All'interno della nuova sede è possibile anche visitare opere realizzate da artisti internazionali che hanno usato marmi provenienti dalle cave di Carrara e della Versilia. La visita è gratuita e la mostra rimarrà in allestimento fino al 30 settembre prossimo.

Banca Generali offre ai suoi clienti soluzioni specifiche e affidabili, spiega Mauri: "noi collaboriamo con 55 case di investimento di livello mondiale, quindi abbiamop la possibilità di offrire le soluzioni d'investimento e le analisi dei migliori uffici studi mondiali e soprattutto il nostro approccio mira al wealth management, quindi a seguire la ricchiezza, il patrimonio, dei nostri clienti, nella totalità. Quindi non solo negli investimenti finanzairi, bensì nel Real Estate, nella parte coporate, per chi ha un'attività imprenditoriale e curiamo anche tutta quella parte che riguarda la protezione famigliare e il passaggio generazionale".