Bentivogli: patti intergenerazionali vanno costruiti coinvolgendo

Milano, 8 giu. (askanews) - "I patti intergenerazionali vanno costruiti coinvolgendo, non possono essere solo alcune generazioni a pensare di stabilire un patto con una generazione, come quella dei giovani, che ha poco protagonismo politico e poca partecipazione". Lo ha dichiarato il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, nel corso del Meeting Prioritalia 2018 che ha presentato una indagine AstraRicerche che ha evidenziato la necessità degli italiani di avere maggiore collaborazione tra le generazioni. "Sicuramente il confitto è poco sentito ma perché inespresso, in realtà le norme, le regole dello stato sociale, la previdenza, il mercato del lavoro segna tantissime diseguaglianze tra generazioni. La parola d'ordine è equità - ha spiegato - non esistono i diritti acquisiti, i diritti o sono per tutti o sono privilegi per cui bisogna costruire un ponte sulla base di condizioni che devono essere le più simili possibile".