Il neopremier Giuseppe Conte arriva in Canada per il G7

Roma, (askanews) - Il neopresidente del Consiglio Giuseppe Conte arriva in Canada per il G7 di Charlevoix, in Quebec, sotto la presidenza del premier canadese Justin Trudeau. Un battesimo del fuoco per il premier, al suo primo appuntamento internazionale con l'obiettivo di "farsi conoscere" e "possibilmente farsi rispettare".

Per Conte ci sono in programma bilaterali con quasi tutti i leader, a partire dalla cancelliera tedesca Angela Merkel per proseguire con il premier giapponese Shinzo Abe e con il presidente francese Emmanuel Macron, e si lavora anche per il primo faccia a faccia con Donald Trump.