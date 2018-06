Ilva, Giovani di Confindustria: non si scherza con 20mila posti

Rapallo (Genova), (askanews) - "Dal primo luglio Arcelor Mittal entrerà all'Ilva con un piano di 2,3 miliardi di investimenti, di cui 1,1 per il risanamento ambientale. Non si scherza con 20mila posti di lavoro, non si scherza con l'1% del Pil del Paese".

Così il presidente dei giovani di Confindustria, Alessio Rossi, dal palco del meeting di Rapallo lancia un monito al governo sul futuro dell'Ilva e dell'acciaio in Italia.

"Non si scherza con un'azienda che ha cassa ancora per un mese, questo è insostenibile".