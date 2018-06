Rossi: "Carenti i primi interventi di Conte sull'industria"

Roma, (askanews) - Il dialogo è "antidoto alla sfiducia" e "al governo del cambiamento" i giovani di Confindustria lanciano un messaggio: "Noi ci siamo. Ora".

Aprendo il meeting di Rapallo, il presidente degli under 40 dell'associazione degli imprenditori, Alessio Rossi, sottolinea che "per le imprese, dove c'è cambiamento c'è sempre un'opportunità".

"In questo preciso momento siamo dentro una transizione, speriamo ordinata. La politica è radicalmente cambiata, nei riti e nei volti. Dicono che siamo al varo della Terza Repubblica: ci siamo chiesti come interpretare questo cambiamento e quale sarà il linguaggio delle nuove politiche industriali" ha detto Rossi.

Secondo i giovani di Confindustria "per il momento, il silenzio. O comunque parole incerte. Parole positive, certo, quelle pronunciate dal ministro Di Maio sulla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e sulle infrastrutture. Eppure i primi interventi in Parlamento del presidente del Consiglio sono sembrati carenti riguardo alle politiche industriali".

"Al G7 in Canada, caro presidente - ha aggiunto - è l'occasione per dire che siamo una potenza industriale, il secondo paese manufatturiero europeo e abbiamo l'ambizione di diventare il primo. Per questo, alle parole non dette "noi vogliamo aggiungere le nostre: al governo diciamo che per le imprese dove c'è cambiamento c'è sempre un'opportunità. Noi ci siamo, ora".