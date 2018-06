Casellati: ridare centralità all'industria e all'impresa

Rapallo (Ge), 9 giu. (askanews) - "Iniziamo col ridare centralità all'industria, alla fabbrica, all'impresa. L'Italia ha una tradizione in questo senso che non va dispersa ma potenziata. Il rischio semmai è che le nostre imprese restino sottodimensionate rispetto ai colossi internazionali". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria questa mattina a Rapallo, in provincia di Genova.