Presentato a Milano il primo "personal jet" Vision italiano

Milano, (askanews) - È stato presentato ufficialmente per la prima volta in Italia venerdì 8 giugno 2018 all Aeroclub di Milano, sull aeroporto di Bresso, il "personal jet" Cirrus Sf50 "Vision"; il primo monomotore a jet da turismo, creato per uomini d affari e appassionati di volo dal conto in banca a parecchi zeri, che non badano a spese per muoversi in cielo pilotando personalmente il proprio aeroplano. Il motore a turbina Williams da 1800 libbre di spinta consente al Vision di volare a 28mila piedi (circa 8.500 metri) a una velocità di 300 nodi (circa 550 km orari).

Stefano Cestarelli è il dealer per l Italia e i Paesi arabi di Cirrus aviation, l azienda americana che costruisce il jet.

"Il Cirrus Vision è un aeroplano del tutto innovativo - ha spiegato - ha delle caratteristiche molto particolari; è stato progettato per essere facile e sicuro per il pilota non professionista, per cui è considerato un personal jet piuttosto che un very light jet. È l unico jet disponibile monomotore e come tutti i Cirrus ha il paracadute integrato".

Dotato di un avionica interamente digitale, con grandi schermi touch che mostrano al pilota le informazioni necessarie per il volo, il Vision è stato costruito con uno sguardo particolarmente attento alla sicurezza e alla versatilità. Può atterrare su piste corte fino a 800 metri e, in caso di scarsa visibilità, una telecamera a raggi infrarossi mostra ciò che l occhio umano non è in grado di distinguere, rendendo facile la vita di chi siede ai comandi.

"Tipicamente il cliente è una persona che ha necessità di fare spostamenti di lavoro e spostamenti di tipo turistico, come gli altri piccoli aeroplani - ha concluso Cestarelli - questo è un aeroplano un po più impegnativo ma molto meno impegntivo degli altri jet, essendo il più piccolo e si può conciliare il volo di tipo turistico con il volo per necessità per i propri affari".

Quello presentato a Milano è il terzo esemplare prodotto per l Europa e il primo di un cliente italiano. Finora ne sono stati consegnati 50 in tutto il mondo e in media ne viene costruito uno a settimana. Il costo? Il Vision costa circa 2 milioni e mezzo di euro.