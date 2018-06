A Slimefest 2018 intervento contro il bullismo di Jenny De Nucci

Milano (askanews) - "Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia, oggi è il mio primo giorno di scuola elementare. Ho già conosciuto la popolazione degli unni, i miei compagni di classe. Giochiamo a buttarci dalla finestra? Mi hanno detto. Ma mi sono buttato solo io". Musica e divertimento ma anche riflessione sociale hanno animato l'edizione 2018 di SlimeFest il 9 giugno al parco dei divertimenti di Mirabilandia. Ha colpito il pubblico l'intervento di Jenny De Nucci, tra le protagoniste del reality della Rai "Il collegio", che ha letto un estratto dal "monologo sul bullismo" di Paola Cortellesi. "Adesso ho 11 anni e frequento le medie. Durante l'estate ho preso un po' di chili, è cambiato il mio corpo e così gli insulti su di me. Ma non va tanto male, sono anche più simpatici: mi chiamano merda, bignè, supplì, sega, cesso, e mi hanno buttato nel cassonetto dell'immondizia".

L'attrice si è commossa nel raccontare la storia Giancarlo, un ragazzo che ha sconfitto il bullismo con un abbraccio dopo essere stato oggetto di prese in giro e maltrattamenti anche fisici da parte dei compagni di classe per tanti anni. "Stamattina sono andato nella palestra della mia scuola e ho guardato dritto negli occhi il più caro dei miei compagni di classe, l'ho guardato e l'ho abbracciato: così l'ho sconfitto e ho vinto io".

SlimeFest 2018 è stato presentato da Shade, rapper, attore, doppiatore, freestyler e stand up comedian italiano, che si è esibito in apertura dello show con il brano dell'estate "Amore a prima insta" e "Bene ma non benissimo" nel finale. Insieme a lui sul palco si sono alternati: Biondo, Gionny Scandal, Federica Carta, Mose, Thomas, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt. Le performance musicali sono state intervallate da momenti di divertimento e intrattenimento con gli ospiti, tra influencer e youtuber: Matteo Markus Bok, Marco Cellucci, Sofia Dalle Rive, Sebastian Gazzarrini spalla di Shade sul palco, Marta Losito, Noa Planas e Luciano Spinelli.