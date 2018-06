Conte annuncia: "Venerdì vedrò Macron, lunedì da Merkel"

Amatrice, (askanews) - "Ho un incontro venerdì con Macron e lunedì sarò da Merkel. Ho ricevuto questi inviti e li raccolgo senz'altro, sono inviti che seguono a dei colloqui bilaterali e a degli incontri che ho avuto in Canada con i nostri interlocutori europei durante il G7. Ho già anticipato e continuerò a porre con forza nell'agenda di lavoro del prossimo consiglio una modifica del regolamento di Dublino che possa raccogliere questi nostri inviti, queste soluzioni che riteniamo più giuste": lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita ad Amatrice.

"Non mi interessano le polemiche, noi pensiamo ad operare, pensiamo ad operare mettendo in sicurezza le persone che hanno bisogno, pensando di risolvere i problemi non solo pensando alla contingenza ma anche a risolverli in prospettiva futura", ha aggiunto il premier.