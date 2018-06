Migranti, Sala: tema delicato, sarà banco di prova del governo

Milano, (askanews) - Le politiche sull'immigrazione rappresentano "un tema delicato" sui cui "il governo è alla prova". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la decisione del ministro Matteo Salvini di non accogliere nei nostri porti la nave Acquarius con oltre 600 migranti. "Voglio vedere che cosa faranno adesso i Cinquestelle, considerato che nel movimento c'è un'anima sociale", ha puntualilzzato il primo cittadino milanese, a margine del "Consob Day", in corso a Milano in piazza Affari.

"Mi sembra un po strano - ha aggiunto Sala - che la sindaca di Augusta dei Cinquestelle dica sì agli sbarchi e poi il partito non fa una piega di fronte all'azione di Salvini".