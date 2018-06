Summit Trump-Kim, tutto pronto per lo storico vertice

Singapore, (askanews) - Ultimissimi preparativi per Donald Trump e Kim Jong Un alla vigilia dello storico summit del 12 giugno a Singapore. Sarà la prima volta che un leader nordcoreano e un capo della Casa bianca in carica avranno un faccia a faccia e l'accidentato percorso che ha avuto questo vertice fa pensare che entrambi facciano sul serio.

Dietro le cortine, gli "sherpa" delle due parti si sono incontrati per tre ore in un hotel neutrale per cercare di colmare il divario tra la posizione Usa e quella nordcoreana relativamente a come dovrà esere la "denuclearizzazione" della Penisola coreana.

Phil Robertson, vice direttore Asia di Human Rights Watch:

"Chi si aspettava che ciò sarebbe accaduto? Sei mesi fa di fatto si stavano minacciando l'un l'altro di annientarsi con la bomba nucleare. Ma siamo qui ed è importante che si parli di tutto. E ciò riguarda anche i diritti umani".

"Sembra un po' un reality show qui. A essere onesto, stiamo assistendo a qualcosa che porterà a un comunicato o a dei veri progressi o è semplicemente una sorta di affettuoso primo incontro che porterà a qualcos'altro? Semplicemente non lo sappiamo", ha aggiunto.

La messa in programma del summit del 12 giugno ha rappresentato una spettacolare inversione "a U" delle due parti, che per lungo tempo si sono insultate, con Trump che aveva promesso "fuoco e rabbia" sulla Corea del Nord e Kim che lo aveva bollato come "un rimbambito statunitense mentalmente squilibrato".

Secondo un alto esponente della Casa bianca, il summit non ha un esito già segnato. "Potrebbe essere di due giorni. Parleranno per tutto il tempo necessario", ha detto il funzionario. Trump, da parte sua, ha chiarito che il summit sarà l'inizio di un "processo", fatto di diversi incontri. Ma, imbarcandosi per Singapore, ha anche detto che Pyongyang ha "una singola occasione" per ottenere la pace. E che lui capirà "entro il primo minuto" se è possibile un accordo.