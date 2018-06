Francesca Monte canta "Un'estate che non finirà" con Iconize

Milano (askanews) - Nasce prima di tutto dall'amicizia di due artisti "Un'estate che non finirà", nuovo singolo della cantautrice Francesca Monte in collaborazione con l'artista e star del Web Marco Ferrero, in arte Iconize: il brano è prodotto e arrangiato da Vincent Arena, che già aveva lavorato con Francesca per "Tonight", singolo tra le hit dell'estate 2017, disco d'oro con oltre 10 milioni di streaming. È un inno alla vita che parla di amore e speranza con l'obiettivo di entrare nella colonna sonora dell'estate 2018. "È un brano in italiano perchè siamo in Italia e vogliamo far ballare gli italiani" ha detto Marco ad askanews. "Ed emozionare - ha aggiunto Francesca - era nel cassetto per tre anni poi abbiamo deciso di farlo ri arrangiare e produrre a Vincent Arena".

Il videoclip, ambientato alle Maldive con la regia dello stesso Iconize, parla di una storia d'amore con protagonista la coppia composta da Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio, nata nel programma televisivo "Uomini e donne". "È come se fosse la colonna sonora della vita delle persone, speriamo che questa canzone le possa accompagnare, parla di amore, di amicizia, di speranza, ci sono un sacco di emozioni".

I prossimi progetti di Francesca Monte sono ancora con Iconize, magari in giro per l'Italia, e da autrice. "Io continuerò a scrivere, sto già lavorando ad altre canzoni anche con Vincent Arena, con l'etichetta Fade to music" ha detto Francesca. "È un inno per i nostri amici italiani. C'era l'esigenza di esprimersi in italiano, non escludiamo progetti futuri in inglese, ho scritto brani per un mondo più di nicchia che vedranno la luce in autunno".