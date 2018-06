Majorino: sciagurato chiudere i porti ai migranti

Milano, (askanews) - "Credo che sia una risposta doverosa alla situazione sciagurata che stiamo vivendo: siamo di fronte a un Governo che gioca sulla vita delle persone, a un nave in balia delle scelte di un Governo, a sbarchi che avvengono e altri che non si capisce se avverranno. Capisco che tutto questo possa portare voti ma sinceramente io preferisco mettere al centro il destino dei 117 ragazzini e bambini che in questo momento sono in mezzo al Mediterraneo". Così l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano della manifestazione "Apriamo i porti - Garantiamo il soccorso in mare" organizzata a Milano per protestare contro la decisione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti alle navi delle Ong che portano in salvo i migranti.