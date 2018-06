Wind Tre e la comunicazione: Emozioni, Threeality, campioni sport

Roma (askanews) - "La nostra filosofia di comunicazione punta su chiarezza, trasparenza e vicinanza ai nostri clienti e a quelli che vogliamo conquistare" - afferma Claudia Erba, Brand Communication Director di Wind Tre, che illustra in questa intervista le novità della comunicazione commerciale dell azienda di tlc guidata da Jeffrey Hedberg. "Abbiamo impostato una strategia multibrand" - spiega la manager. Per Wind è stato scelto un nuovo format in cui sono protagoniste assolute le emozioni che scandiscono i vari momenti nella vita delle persone. Anche lo stesso testimonial Fiorello, un big dello spettacolo, condivide negli spot i suoi momenti di vita personale. Con il concetto di 'Threeality', invece, il brand 3, per cui è stato pensato un 'refresh' stilistico e grafico, propone una nuova visione del mondo e permette di esaudire i desideri molto avanzati in termini di innovazione. 3 è, infatti, sempre stato all'avanguardia nella scelta tecnologica, con la proposta dei cellulari più evoluti e con la recente offerta dei Giga illimitati, che consente la massima libertà di comunicazione, un desiderio soprattutto dei giovani 'tecnofan'. Per le aziende, con il brand Wind Tre Business "abbiamo obiettivi molto ambiziosi" - racconta Claudia Erba. La nuova campagna punta su grandi campioni dello sport come ambasciatori del marchio: ad esempio Andrea Pirlo, Patrizio Oliva e Fabio Ongaro, eccellenze dello sport italiano e ora imprenditori di successo. E, inoltre, c'è la musica nel DNA di Wind, che da 12 anni realizza i Wind Music Awards. La prima puntata dell'evento, andata in onda il 5 giugno, ha vinto la serata con 4,1 milioni di spettatori su Rai1. La musica, nelle sue varie espressioni, dal melodico al trap più di tendenza, è una passione che unisce tutta la famiglia, il target a cui si rivolge il brand Wind, contraddistinto dal claim 'più vicini'.