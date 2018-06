"Divertente importante", il ritorno da solista di Michele Anelli

Milano (askanews) - Momenti quotidiani, storie e personaggi che si mischiano con semplicità per non dimenticare che alle cose importanti bisogna affiancare e ricercare le cose divertenti: c'è tutto questo in "Divertente importante", terzo album solista in italiano del cantautore Michele Anelli, ex leader della band dei "The Groovers".

"Divertente importante", prodotto da Paolo Iafelice per Adesiva Discografica, contiene 11 brani scritti interamente dallo stesso Michele Anelli: emozioni negative e positive si intrecciano nelle storie che l'artista racconta immaginando che i brani siano pensieri sparsi nell'arco della giornata.