Migranti, Salvini: stufo di bambini morti nel Mediterraneo

Roma (askanews) - "Io sono stufo dei bambini che muoiono nel mar Mediterraneo perchè qualcuno li illude che ci sia in Italia e in Europa lavoro per tutti. Sono stufo di questi morti di Stato". A sottolinearlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'informativa al Senato sulla vicenda della nave Aquarius. "Se qualcuno perferisce il business - aggiunge Salvini - accomodatevi in una cooperativa".