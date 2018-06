Pitti 94, Ad Hoc cresce ed è sempre più internazionale

Firenze, (askanews) - "Nella stagione scorsa di Pitti, abbiamo lanciato il nostro capo iconico, trasformato in una capsule Collection. Abbiamo preso il nostro capo e l'abbiamo sviluppato in diversi tessuti, diverse lunghezze e ha riscosso un discreto successo soprattutto sul mercato estero. Abbiamo proseguito questo progetto anche in questa primavera estate sviluppando una nuova versione del nostro parka, che si chiama bold parka. Devo dire che sta continuando a riscuotere un buon successo anche in questa stagione". Lo dice a margine di Pitti Uomo Nicola Baldoni, amministratore di Annibal & Co Srl.

"Ad Hoc è sempre stato un brand che ha voluto soddisfare le esigenze dei viaggiatori perché i due titolari sono dei viaggiatori. La nostra politica vincente di permette di soddisfare esigenze diverse. Prima facevamo un prodotto prettamente italiano, oggi manteniamo il gusto italiano, che ha un appeal sicuramente importante all'estero, però vogliamo soddisfare dei mercati che richiedono delle cose diverse da quelle che richiede oggi il mercato italiano".