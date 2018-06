Pitti 94, la nuova filosofia dell'8 tessuti di Harmont & Blaine

Firenze (askanews) - "Proseguiamo con il nostro percorso per i nuovi progetti di Harmont & Blaine per Pitti. Questo è il terzo progetto e si chiama Heritage Collection, è un po il celebrare la nuova filosofia dell 8 Tessuti. 8 Tessuti è il nostro prodotto icona, nato negli anni Novanta, quando imperava il minimalismo. Ad un certo punto i fratelli Menniti-Montefusco, visto il loro animo positivo, allegro e mediterraneo, hanno deciso di creare questa 8 Tessuti andando controcorrente all epoca ed hanno avuto un grandissimo successo nel mercato". Lo dice Domenico Menniti, presidente di Harmont & Blaine, a margine di Pitti Uomo 94esima edizione.

"Lanciamo la pop-stripes che è la nuova 8 Tessuti per il 2019 e con questa pensiamo di esprimere tutto il nostro Dna che è il colore e l italianità, perché vogliamo sempre di più parlare e diventare rilevanti con i nostri clienti. I clienti che vogliono Harmont & Blaine ci chiedono questo tipo di progetti e noi siamo convinti di riuscire a mostrare tutto il nostro Dna. Questo ci ha permesso anche di creare l intera collezione Spring Summer 2019 in cui ogni tessuto, ogni dettaglio, ogni bottone, qualsiasi piccolo dettaglio esprime il Dna di Harmont & Blaine. Il consumatore si è riconosciuto in questo nuovo tipo di items".