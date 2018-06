Al via i Mondiali 2018: si parte con Russia-Arabia Saudita

Mosca (askanews) - Al via i Mondiali di calcio Russia 2018. La 21esima edizione del campionato del mondo verrà inaugurata dalla partita fra i padroni di casa e l'Arabia Saudita. In attesa dei primi risultati, i tifosi si aggirano per Mosca sventolando bandiere e colori della loro Nazionale davanti al Cremlino.