"Argilla" video de La Scelta con Mirko Frezza e Milena Mancini

Milano (askanews) - Possiamo cambiare la nostra condizione in qualsiasi momento. Tutto parte da noi stessi, anche nell amore, ci si può sempre reinventare per modellare la nostra vita: è il messaggio di "Argilla", nuovo video dei La Scelta.

Il gruppo composto da Mattia Del Forno (voce, piano, synth), Francesco Caprara (batteria percussioni), Emiliano Mangia (chitarre) e Marco Pistone (basso) ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano "Il Nostro Tempo", da anni suonan nei live con Ron (Mattia, il cantante, è il produttore de "La Forza di dire sì" e di alcuni brani portati a Sanremo dal cantautore). A fine 2017 è uscito il loro secondo disco: "Colore Alieno".

Protagonisti del videoclip, diretto da Matteo Casilli e Giorgio Varano, sono i due attori Mirko Frezza e Milena Mancini. Frezza, che partirà tra qualche giorno per Pechino Espress in coppia con il rapper Tommy Kuti, è il protagonista insieme a Milena Mancini de "Il più grande sogno", film di Michele Vannucci presentato anche al Festival di Venezia.

La sinergia artistica fra La Scelta e Mirko Frezza non nasce per caso. È frutto di un'unione tra due realtà legate dallo stesso luogo di appartenenza: La Rustica, quartiere periferico di Roma. Due mondi diversi, ma da sempre a stretto contatto, cinema e musica si fondono in un videoclip minimale, basato solo sulla mimica e la carica emozionale degli attori.