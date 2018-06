Auto sommersa dall'acqua, poliziotti nuotano e salvano due donne

Roma, (askanews) - Salvataggio sorprendente dei poliziotti di Ancona che hanno tratto in salvo due donne, chiuse all'interno di un'auto rimasta impantanata in un sottopassaggio allagato di Via Caduti del Lavoro nel capoluogo marchigiano.

Per salvare la vita alle due donne gli agenti hanno dovuto raggiungerle a nuoto e, visto che le portiere erano bloccate, hanno dovuto spaccare i finestrini dell'automobile.

Hanno così estratto le due donne, di cui una ultra ottantenne, trascinandole di peso verso la zona di sicurezza.