L'Aquarius in balia del maltempo: le immagini dalla nave

Milano (askanews) - Vento a 35 nodi, onde alte 4 metri. Il maltempo sta rendendo molto complicato il viaggio dell'Aquarius in direzione di Valencia, verso cui si sta dirigendo la nave, guidata dalla Guardia Costiera italiana, dopo essere stata respinta dal governo italiano. Un rifiuto a cui è seguito dopo ore di caos l'invito del governo spagnolo a dirigersi in uno dei suoi porti. Oltre 600 migranti sono a bordo della Aquarius e delle altre due navi di Guardia Costiera che compongono il convoglio.

"Dattilo, la nave di Guardia costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. Aquarius proseguirà lungo costa orientale Sardegna per ripararsi da maltempo altrimenti insopportabile per persone a bordo, esauste, scioccate e con mal di mare", ha scritto SOS Méditerranée su Twitter pubblicando un video in cui si documenta il trasferimento degli uomini rimasti ancora sul ponte della nave al coperto, dove hanno ricevuto cure per il mal di mare.

Il viaggio proseguirà lungo la costa orientale della

Sardegna.