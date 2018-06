Torna "The Magicians", dal 15 giugno su Timvision la 3a stagione

Roma (askanews) - Torna dal 15 giugno in anteprima esclusiva per l'Italia su Timvision "The Magicians", con l'attesissima terza stagione. E' la serie fantasy che ha incantato gli spettatori americani, ispirata all'omonimo romanzo di Lev Grossman, frutto della genialità di Sera Gamble, l'ideatrice di "Supernatural", e di John McNamara, il creatore della serie "Acquarius".

"The Magicians" racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un'istituzione segreta, sede dell'unica scuola di stregoneria del Nordamerica. Il protagonista è Quentin Coldwater, interpretato da Jason Ralph, un ragazzo complicato, ansioso e poco socievole, che ha individuato nella lettura, e in particolare nell'universo immaginario raccontato nella saga "Fillory and Further", la sua dimensione ideale. Insieme ad Alice Quinn, figlia d'arte di una famiglia di maghi rinomati, e ai compagni Eliot, Margo, Penny e Julia, Quentin in questa terza stagione sarà chiamato a sconfiggere le spietate forze oscure che popolano Fillory e, soprattutto, a riportare nel mondo la magia, scomparsa in seguito all'uccisione di Ember nel season finale dello scorso anno.

Nella terza stagione vedremo l'ingresso nel cast di Felicia Day, mentre gli autori sono già al lavoro per la quarta stagione.