"Ci credi ancora all'amore", nuovo singolo di Massimo Di Cataldo

Roma, (askanews) - Massimo Di Cataldo pubblica il videoclip ufficiale del suo ultimo singolo dal titolo "Ci credi ancora all'amore", un brano che rappresenta in pieno il nuovo percorso artistico del cantautore.

Sotto la regia di Matteo Bianchi, il video si sviluppa in un continuo gioco di luci ed ombre, come a voler portare avanti una descrizione dettagliata delle espressioni del viso di Massimo Di Cataldo, cercando di catturarne tutte le sfumature. Ed è attraverso questi primi piani intensi che l'artista sprigiona tutta la sua energia, raccontando l'amore con estrema forza e semplicità.

"Questa nuova canzone rappresenta lo stato delle cose nella mia vita - ha affermato il cantautore - un uomo che nonostante le delusioni e le disillusioni crede ancora nell'amore e lo mette in quello che fa". Chiedersi se "credere ancora all'amore" non vuol dire rimanere ancorati nostalgicamente ad un sentimento, bensì un voltare pagina dopo tanta disillusione per guarire dalle ferite del passato.

Massimo Di Cataldo è anche uno dei protagonisti del nuovo programma "Ora o mai più", in onda in prima serata su Rai1 da venerdì 8 giugno per quattro puntate: condotta da Amadeus e ideato da Carlo Conti, la trasmissione vede otto artisti in gara che hanno fatto la storia della musica italiana, cimentarsi in una competizione "agguerrita" a suon di canzoni di fronte ad una giuria di prim ordine composta da grandi artisti come Patty Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali e Marcella Bella, solo per citarne alcuni.