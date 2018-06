Conte a Parigi: hot spot Ue già nei paesi di origine dei migranti

Roma, (askanews) - Creare degli "hot-spot" gestiti dall'Ue già nei paesi di origine dei migranti per prevenire i "viaggi della morte". E' la proposta del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta al termine del vertice col presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'Eliseo, che ha visto come tema principale la crisi sulle rotte migratorie nel Mediterraneo.

"Quello che proponiamo in materia è un radicale cambio di paradigma, un nuovo approccio integrato che si fondi su alcuni pilastri fondamentali. Bisogna rafforzare a livello europeo il rapporto con i paesi di origine e transito dei migranti. In questo modo dobbiamo prevenire i viaggi della morte e tutta l'Europa deve avvertire su di sé questa responsabilità.

"Dobbiamo creare centri di protezione europei già nei paesi di origine o di transito in modo da anticipare e velocizzare anche i procedimenti di identificazione e le richieste di asilo dei migranti. Il concetto stesso di Stato di primo ingresso va ripensato: chi mette piede in Italia mette piede in Europa. Dobbiamo consolidare il concetto di frontiera europea. Nessuno in Europa può pensare di rimanere estraneo, di lavarsi le mani rispetto al problema dell'emigrazione".