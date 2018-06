Conte arrivato all'Eliseo, calorosa stretta di mano con Macron

Parigi, (askanews) - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo, dove era schierato un picchetto per gli onori militari.

Al termine del pranzo di lavoro, che vedrà al centro del confronto soprattutto le recenti tensioni sul tema della gestione dei flussi migratori e la possibile riforma del regolamento di Dublino sull'accoglienza dei richiedenti asilo, è prevista una conferenza stampa congiunta.

Tra le ipotesi di lavoro, un accordo per l'organizzazione di hotspot per "filtrare" i migranti che hanno diritto a protezione internazionale già in Paesi africani come la Libia e il Niger.