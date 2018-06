La doppia vita di Tatsumi in Giappone: monaco buddista e dj Ta2Mi

Roma, (askanews) - Nel tempio di Kumamoto, arroccato in una valle del Giappone, Akinobu Tatsumi conduce una doppia vita: monaco buddista e dj Ta2Mi, occasionalmente anche per i suoi fedeli.

"All'inizio nascondevo il fatto di essere un monaco buddista quando mettevo i dischi nei bar e nei locali, e non dicevo alla gente del tempio che ero un dj".

"In questi giorni, metto musica elettronica, rumori, dubstep e drum&bass. Molti nonni e nonne vengono al tempio per pregare. Solitamente ascoltano la predica del monaco a seguire, ma in un'occasione ho messo della musica. Sono rimasti senza parole".