Migranti, Salvini: dai francesi chiedo rispetto e aiuti concreti

Roma, (askanews) - "Dai francesi mi aspetto rispetto e aiuti concreti. A Ventimiglia i cinici e gli irresponsabili sono oltre confine". Lo ha detto a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Sono contento di aver fatto la scelta che ho fatto nei giorni scorsi e di aver ridato dignità, orgoglio e centralità al popolo italiano. E penso che diverse cose cambieranno dal punto di vista non solo della ricollocazione che i francesi e gli spagnoli non hanno minimamente rispettato. Il nostro obiettivo è proteggere le frontiere esterne. Su questo stiamo lavorando con gli austriaci che guideranno l'Ue - insieme ai tedeschi - nei prossimi sei mesi, per un progetto che prevede la protezione del Mar Mediterraneo. L'Italia non può più essere lasciata sola".