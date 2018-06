Presidente En Marche!: "Italia ha votato sull'onda della rabbia"

Roma, (askanews) - "Non ho usato questa espressione ma credo che la rabbia degli italiani sulla cattiva gestione e la pessima solidarietà europea ha potuto tradursi elettoralmente, quindi confermo con altre parole, le mie parole, questo sentimento": lo ha dichiarato il numero uno del partito di Macron, En Marche!, Christophe Castaner, a margine di un evento al Piccolo Eliseo organizzato dal Foglio Quotidiano e intitolato "Cosa può fare l'Italia per contare in Europa". Castaner ha così smentito di aver dichiarato che gli italiani avrebbero votato "con i piedi".

"Penso che l'Italia abbia la sensazione, tanto l'Italia del governo precedente, quanto l'Italia dell'attuale governo, abbia la sensazione che l'Europa non sia stata all'altezza della promessa di solidarietà europea e la Francia degli ultimi anni non è stata all'altezza di questa promessa sui rifugiati, ma la nostra politica nazionale in Francia è di ben distinguere più umanità necessaria per i rifugiati, ma più fermezza per i migranti economici che non hanno il diritto di stare sul territorio nazionale", ha aggiunto il presidente di En Marche.