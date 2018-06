Aquarius, Msf Spagna: serve risposta solidale e umana da Europa

Valencia, (askanews) - "In generale la condizione dei passeggeri di Aquarius sono stabili. E' stata una traversata particolarmente dura, anche con quattro giorni di onde. Spero arrivino il prima possibile affinché sia soddisfatta una forma degna, in cui tutti i loro diritti siano rispettati": così il presidente di Msf Spagna, David Noguera, ha riferito della situazione attuale al porto di Valencia, dove domenica, tra le 6 del mattino e mezzogiorno, sono attese la nave Aquarius di Sos Méditerranée e le due navi italiani con a bordo complessivamente 630 migranti.

"Il messaggio dell'episodio dell'Aquarius è di un presente molto negativo. La chiusura dei porti provocherà solo più morti nel Mediterraneo. Per una volta, dopo tanti anni, tre quattro anni, di sofferenze e morti, l'Europa e i paesi che la formano, deve dare una risposta molto più solidale e umana a un problema che non si concluderà, che è un problema complesso, lo sappiamo, però in nessun modo possiamo capire o giustificare questo livello di mortalità", ha aggiunto.