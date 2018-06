L'Aquarius sbarca a Valencia. Salvini: "Spagna ne accolga altri 66mila"

C'è chi tocca la terra con la mano, chi si copre il volto, chi ha un copricapo in testa. Il momento dello sbarco dei 630 migranti dalle tre navi arrivate a Valencia, in Spagna, per l'operazione di soccorso di "Aquarius" dopo 9 giorni di navigazione in mare è liberatorio. Sul molo 2 è stato allestito un punto di raccolta e assistenza: un team di oltre 2mila operatori è al lavoro.

Salvini canta vittoria

"Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in italia attracca in un Paese diverso - scrive Matteo Salvini sui social, osannato dai follower - segno che in Europa qualcosa sta cambiando, non siamo mai stati così protagonisti". Poi, in comizio a Seregno: "Mi auguro che il governo spagnolo ne accolga altri 66mila di migranti, e spero che arrivino ad accoglierli anche portoghesi e maltesi. Stiamo solo facendo ciò che avevamo promesso, come proteggere i confini nazionali".