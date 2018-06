La destra torna al potere in Colombia: Duque nuovo presidente

Bogotà (askanews) - L'estrema destra al potere in Colombia. Ivan Duque, candidato del Candidato del Centro democratico, è il nuovo presidente colombiano col 53,98 per cento dei voti contro il 41,8 per cento di Gustavo Petro, 58 anni, del movimento Colombia Umana, primo candidato di sinistra ad arrivare così lontano in una competizione presidenziale. Duque ha immediatamente annunciato "correzioni" all'accordo di pace con l'ex guerriglia delle Farc.

"Prima di tutto, questa pace che abbiamo sognato, che richiede rettifiche, avrà delle correzioni affinchè le vittime siano al centro del processo, per garantire verità, giustizia e risarcimento", ha affermato il delfino dell'ex presidente Alvaro Uribe parlando ai suoi sostenitori subito dopo la vittoria, strenuo oppositore del patto firmato nel 2016 che ha favorito il disarmo della guerriglia e la sua riconversione in partito politico.