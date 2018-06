Gabriele Muccino: il prossimo film parlerà di una grande amicizia

Cagliari (askanews) - Il regista romano Gabriele Muccino ha ricevuto il premio Nanni Loy alla prima edizione del "Filming Italy Sardegna Festival", la manifestazione cinematografica che si è tenuta al Forte Village. Un'occasione per parlare dell'Italia, dopo 12 anni negli Stati Uniti, della sua vita in America e del segreto del successo del suo ultimo film, "A casa tutti bene", che questo inverno ha sbancato il box office.

"Penso che questo film - ha spiegato - abbia recuperato un pubblico con il quale sono cresciuto e che è cresciuto insieme ai miei film e gli abbia raccontato le dinamiche emotive ed umane in un modo molto personale e abbastanza duro. È un film senza sconti, non è consolatorio. Il pubblico esiste e vuole ancora vedere film. Bisogna portare qualcosa di diverso".

Oggi Muccino resta concentrato sull'Italia. L'America è lontana. "Oggi non mi manca nulla. Perché me ne sono abbuffato. Ho voglia di fare un altro film in Italia, ma non escludo di farne altri in America".

Ma intanto il prossimo progetto sarà tutto italiano. "Non posso parlarne, ma racconterà qualcosa che non ho mai raccontato una grande amicizia".