Inghilterra-Tunisia 2-1, Kane risolve al 91'

Volgograd, (askanews) - Tifosi britannici festeggiano all'uscita dello stadio di Volgograd, dopo la vittoria dell'Inghilterra contro la Tunisia per 2 a 1 nell'esordio al Mondiale in Russia. Ma anche per i leoni c'è stato tanto da soffrire, con il gol della vittoria segnato soltanto al 91'.