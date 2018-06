Dentro il mondo di Modigliani con la Art Experience del MUDEC

Milano (askanews) - Una grande stanza multimediale nella quale vivere, per circa un'ora, un'esperienza di racconto e immersione nel mondo e nell'opera di uno dei più importanti artisti italiani del secolo scorso. Il MUDEC - Museo delle Culture di Milano ha presentato la "Modigliani Art Experience", un racconto per suoni immagini e suggestioni capace di ricreare le atmosfere della Parigi del primo Novecento, un luogo simbolico e pregno dello spirito del suo tempo come pochi altri. Qui Amedeo Modigliani ha lavorato, ha vissuto e ha amato. Qui ha creato quei dipinti e quelle sculture che lo hanno reso un'icona. E qui oggi possono tornare i visitatori del MUDEC, letteralmente circondati dalla storia e dalle opere di Modì.

L'esperienza multimediale, curata da Francesco Poli, si completa con le opere di Modigliani che accolgono lo spettatore all'ingresso dello spazio espositivo, giustamente accostate a testimonianze di quel primitivismo che tanto affascinò l'artista italiano e che al MUDEC sono di casa. E poi, la vertigine dall'arte e del suo racconto trova una sorta di prova finale a conclusione del percorso quando veniamo letteralmente scaraventati in uno spazio infinito grazie a un gioco di specchi che tanto ricorda le dinamiche messe in pratica dall'incontro e dal confronto con la grande arte.