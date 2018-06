Appalti, nuovo codice, i problemi per le imprese

Roma, (askanews) - Il codice degli appalti è stato al centro di un approfondito convegno a Roma, promosso dallo studio legale Di Pardo e organizzato dal gruppo Hdrà. Un confronto tra tecnici e rappresentanti delle imprese su un tema di stretta attualità. La politica, da una parte, che vuole sbloccare investimenti e sviluppo e dall'altra chi, come l'Anac, richiama alla cautela e a non disfare un quadro normativo ancora in assestamento. Abbiamo intervistato gli avvocati Salvatore e Giuliano Di Pardo, promotori dell'iniziativa; ascoltiamo Giuliano Di Pardo, avvocato con una ventennale esperienza nel settore.