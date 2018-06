E' l'International Yoga Day, in India 60mila lo praticano insieme

Roma, (askanews) - Il 21 giugno è l'International Yoga Day, la Giornata internazionale dedicata allo yoga. In India, culla di questa pratica millenaria per il corpo e la mente, oltre 60mila persone si sono ritrovate a Mysore, nel Sudest del Paese, precisamente nello stato di Karnataka, per una sessione collettiva davanti al palazzo principale.

A partecipare alla Giornata dello yoga sono 193 paesi in tutto il mondo con eventi e momenti di allenamento e meditazione che coinvolgono tante persone. L'iniziativa è stata voluta dal premier indiano Narendra Modi, esperto yogi, e ufficializzata nel 2014 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.