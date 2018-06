Festa a Modena per Bottura: "La seconda volta è ancora più bello"

Modena (askanews) - "Ops we did it again", "lo abbiamo fatto ancora", recita la scritta, su uno sfondo tricolore, con cui lo chef italiano Massimo Bottura festeggia per la seconda volta di fila la nomina a miglior ristorante del mondo della sua Osteria francescana di Modena .

"La seconda è più bello ancora perché lo godi molto di più, lo mastichi lentamente mentre il primo ci sei andato dentro e ti ha spazzato via" ha detto lo chef davanti al suo ristorante, mentre i modenesi lo fermavano per congratularsi.

"Questo premio non si ferma alla nostra squadra - ha sottolineato - ha un valore simbolico per tutti, per i nostri artigiani da Pantelleria fino a San Cassiano, attira turismo gastronomico da tutto il mondo e fa vedere quanto è bella l'Italia in questo momento" .