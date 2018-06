Il primo giorno d'estate celebrato con la Red Bull dance

Milano (askanews) - Nel primo giorno dell'estate 2018, la Red Bull Dance di Neguin celebra la stagione più bella con un video propiziatorio per raccontare, attraverso la commistione di generi di danza differenti, tutta l'energia e il calore che si sprigiona a partire dal giorno del Solstizio.

Ed è proprio una "ruota" di fuoco il set scelto per "Estate", secondo imperdibile appuntamento de "Le 4 Stagioni", il nuovo progetto di Red Bull Dance dove, durante l arco di un anno, quattro video evocativi rappresentano le quattro stagioni strizzando l occhio a Vivaldi e celebrando atmosfere e colori attraverso una serie di "racconti" a dir poco suggestivi.

Danza contemporanea, hip hop, capoeira, breaking si fondono in questa coreografia con protagonisti Neguin, artista brasiliano e punta di diamante del breaking internazionale, la cui esibizione nella serata di apertura di OnDance - la festa della danza di Roberto Bolle - ha lasciato tutti senza fiato e Arianna Ciocchetti, pluripremiata ballerina Hip hop.

"Estate" è diretto ancora una volta da Yaman Okur - celebre ballerino e coreografo, voluto da Madonna per il suo tour Sticky and Sweet e Mdna - sulla musica Moving As One di Loyal, per evocare, attraverso movimenti fluidi, l energia positiva e il calore della nuova stagione.