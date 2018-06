Il vicepremier Di Maio al consiglio Ue dei ministri del Lavoro

Lussemburgo (askanews) - "Ho tenuto a chiarire, per quanto riguarda il semestre europeo, che questo è un governo che sul lato delle politiche sociali, delle politiche del lavoro, vuole raggiungere due obiettivi immediati: la ristrutturazione dei centri per l'impiego per cui avrò un incontro a Berlino nelle prossime settimane, con l'assessore al Lavoro tedesco per vedere il loro modello, e due il reddito di cittadinanza". Sono le parole del ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Consiglio europeo dei ministri del Lavoro in Lussemburgo.

"Sono i due obiettivi che ci consentiranno di affrontare le sfide lavorative dei prossimi 6 o 7 anni - ha continuato Di Maio - in Italia il 60% dei lavori nei prossimi 6 anni cambierà, si trasformerà e abbiamo bisogno di centri per l'impiego che riqualifichino i lavoratori che perdono il lavoro e un reddito di cittadinanza che gli dia un reddito mentre loro si formano per essere inseriti nei nuovi lavori. Con la ministra francese abbiamo parlato dei raiders, questi ragazzi che fanno parte dell'economia 4.0, che lavorano per un'App e a volte non hanno naeanche un contratto, tantomeno le tutele e ci siamo detti che insieme possiamo essere l'avanguardia per le tutele di queste persone; quei ragazzi non sono gli unici a soffrire in questo momento ma sono il simbolo di una generazione abbandonata in Italia".