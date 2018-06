Meditazione e asana, è la Giornata Internazionale dello yoga

Roma, (askanews) - Da Rishikesh nello stato federato dell'Uttarakhand, in India, considerata la capitale dello yoga, dove nel 1968 si recarono i Beatles per studiare la meditazione trascendentale al seguito del guru indiano Maharishi Mahesh Yogi, alla Birmania, a Yangon, come centinaia di persone che praticano yoga insieme davanti alla pagoda di Shwedagon, fino al primo ministro indiano Narendra Modi, che fa yoga a Dehradun. In tutto il mondo il 21 giugno si celebra lo yoga day.