Auguri Funk off, la marching band festeggia 20 anni di carriera

Roma, (askanews) - I Funk off, presenza fissa all'Umbria Jazz Festival, festeggiano i 20 anni di attività e lo fanno il 24 Giugno nel loro paese, Vicchio di Mugello, con un concerto particolare, che vedrà come ospiti la voce di Karima e il Bronnoysund Music Korp, banda norvegese che suona alcuni brani del repertorio dei Funk Off in una formazione di banda tradizionale di oltre 35 musicisti.

Leader e fondatore dei Funk Off è Dario Cecchini, che è anche compositore e arrangiatore di tutta la musica. Il concerto del 24 di Giugno sarà una presentazione di tanti brani del loro percorso musicale, e di amicizia, ventennale.