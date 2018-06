La giacca del mistero: Melania e il "non me ne importa niente"

Roma, (askanews) - E' il mistero di Melania Trump: la first lady si è diretta in un centro per bambini migranti in Texas e partendo dalla base militare di Andrews portava questa giacca verde. Sul dorso una scritta, "I really don't care, and U?" Cioé "a me non importa proprio nulla, e a te?". La portavoce della first lady ha subito negato che si trattasse di un messaggio nascosto.

La stampa di tutto il mondo si è scatenata di fronte e i commenti concordano: il messaggio non è nascosto, è chiarissimo: ma rivolto a chi?

La giacca non c'era durante la visita di Melania al centro per bambini, ma è riapparsa quando è ripartita per Washington. La first lady ha fatto questo viaggio nel pieno delle furiose polemiche sugli oltre 2500 bambini strappati ai genitori migranti alla frontiera con il Messico, adesso dispersi in giro per vari centri negli Usa. La situazione è ancora caotica.

Donald Trump come suo solito ha subito twittato con la sua interpretazione: la scritta si riferisce, ha detto, alle fake news. Melania ha imparato quanto sono disonesti i media e davvero non le importa.

La coppia presidenziale da molti mesi appare in acque burrascose ma anche questo non risolve il mistero. A chi dice Melania "Davvero non me ne importa" ? Al marito presidente? Ai media che la scrutano e la criticano? Al mondo intero? Quella giacchetta verde militare è un capo di marca Zara in vendita a soli 39 dollari, mentre la first lady di solito indossa abiti costosissimi. La scelta non può essere casuale. L'unica cosa su cui tutti concordano è che, date le circostanze, quella giacca era inappropriata anzi di pessimo gusto. Ma il punto forse è che a Melania non importa.