Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati

Aberdeen (askanews) - Dal fantasy alla realtà. Kit Harington e Rose Leslie, entrambi attori della serie tv Game of Thrones, si sono sposati. I due si sono conosciuti e innamorati sul set mentre interpretavano Jon Snow e Ygritte, protagonisti di un grande e travagliato amore. Il lieto fine è arrivato però nella vita reale, con un matrimonio al termine di 6 anni di fidanzamento a cui hanno partecipato moltissimi protagonisti della serie tratta dai libri di George R Martin, da Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, a Peter Dinklage, che interpreta Tyrion Lannister.

I due si sono sposati in Scozia, vicino ad Aberdeen nel castello di proprietà della famiglia della sposa da 900 anni. "Tu non sai niente Jon Snow" è la frase che Ygritte rivolge all'uomo di cuiè innamorata, diventata una citazione leggendaria per i fan della serie. Un tono rude che nella realtà si è trasformato in un innamorato sì.