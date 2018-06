Migranti, Salvini: hotspot in Italia problema per noi e Libia

(askanews) - "Ci sono alcuni paesi europei fra cui la Francia che ha proposto questi hotspot in Italia e in Europa e questo sarebbe un problema per noi e per la Libia perché non si interromperebbe il flusso di immigrati". Lo ha detto il minstro dell'Interno Matteo Salvini durante l'incontro a Tripoli con il suo omologo libico Abdulsalam Ashour.

"Noi invece insieme ad altri paesi europei abbiamo proposto degli hotspot, dei centri di accoglienza, ai confini a Sud della Libia per evitare che Tripoli dienti un imbuto come l'Italia", ha aggiunto.