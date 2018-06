Salvini: bloccare business immigrazione bloccando le Ong

Roma, (askanews) - "Bloccare il business dell'immigrazione clandestina significa bloccare l'intervento dannoso e pericoloso di queste navi straniere che aldilà di ogni sicurezza, sia dei marinai libici, che degli stessi immigrati, procedono nell'assoluta mancanza di rispetto delle regole internazionali. In Libia, tutti gli interlocutori mi hanno ringraziato per la posizione ferma del governo italiano e ci hanno chiesto di proseguire in questa attività di blocco del traffico di esseri umani che vede nelle ong soggetti assolutamente complici e protagonisti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Viminale, al termine di una visita in Libia.