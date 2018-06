Argentina paralizzata da sciopero generale contro governo e Fmi

Roma, (askanews) - L'Argentina è paralizzata da uno sciopero generale di 24 ore indetto dai principali sindacati contro il rigore del governo e l'ultimo accordo firmato dal presidente Mauricio Macri con il Fondo monetario internazionale (Fmi).

I gruppi più radicali hanno anche organizzato manifestazioni che hanno bloccato l'accesso a Buenos Aires dove sono stati schierati centinaia di agenti di polizia. Senza treni, autobus o taxi, la città è rimasta quasi deserta. Chiuse anche le scuole e la maggior parte della popolazione non è andata al lavoro.

Lo sciopero ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo. Tutti i voli nazionali sono stati cancellati, così come i voli internazionali in arrivo o in partenza da Buenos Aires e da altri scali del Paese.